Sport in Dormagen : Mehr Schwimmzeiten im Stadtbad Sammys möglich

Sport in Dormagen

Dormagen Gute Nachricht für alle Schulen: Ihnen stehen ab sofort mehr Schwimmzeiten im Stadtbad „Sammys“ zur Verfügung als bisher. Die Corona-Pandemie macht es möglich.

Möglich macht das die seit Montag gültige strengere Coronaschutzverordnung. Am 2. November musste das Stadtbad an der Robert-Koch-Straße für die Öffentlichkeit schließen. Zulässig ist seitdem nur noch der Schwimmunterricht der Dormagener Schulen. Die aus der Schließung resultierenden freien Schwimmzeiten werden nun für die Schwimmausbildung der Dormagener Schüler genutzt. „So könnten in den nächsten vier Wochen beispielsweise die im Frühjahr ausgefallenen Prüfungen für das Seepferdchen nachgeholt werden“, sagt Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen.