Im Kreismuseum Zons : Unterhaltsamer Konzertabend – auch ohne roten Faden

Zons Die guten Beziehungen der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons zum Rheinischen Landestheater Neuss haben schon mehrfach für unterhaltsame Abende im Gewölbekeller des Zonser Museums gesorgt. Nun war dort ein „theatrales Jazz-Duo“ zu Gast.

Die Musiker treten unter dem kuriosen Bandnamen „Anna brennt ... und Freunde auch“ auf. Dahinter stehen Anna Lisa Grebe, die nach erfolgreichem Abschluss ihrer Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien ihr Erstengagement 2015 in Neuss erhielt, und der Schlagzeuger und Pianist Henning Brand. Er war von 2015 bis 2017 ebenfalls am Landestheater als Komponist und Musiker tätig. Etliche Jahre war er zuvor musikalischer Leiter an großen Häusern in Köln, Düsseldorf und Basel. Entsprechend souverän sein Auftritt vor gutem Besuch im Gewölbekeller, die junge Schauspielerin war deutlich nervöser. Umso überraschender ihre perfekten Scats, mit denen sie „Lonely People“ zum Anfangserfolg machte.