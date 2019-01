Konzert in Dormagen : Düsterer Delta-Blues von Lord Bishop

Lord Bishop trat am Freitag Abend im Pink auf. Foto: Lord Bishop

Dormagen Der US-amerikanische Gitarrist überzeugte im „Pink“. Das Konzert sahen nur gut 50 Gäste.

Die relativ kleine Bühne in der Dormagener Musikkneipe Pink reichte kaum aus, um der vitalen Bühnenpräsenz eines Lord Bishop gerecht zu werden. Der schwarze Zwei-Meter-Mann, in der Bronx in New York City geboren, lebt in seiner Wahlheimat Deutschland, in Dresden. Seine Musik aber, eine explosive Mischung aus Funk, Hardcore-Rock-‚n’-Roll, Soul und einem Hauch von Reggae, sein mitreißendes Gitarrenspiel und vor allem seine markante Stimme, die beim düsteren Delta-Blues ebenso wie beim Funk überzeugt, haben aber viel von der „Seele“ schwarzer Gesangskunst seiner Heimat verinnerlicht. Er selbst beschreibt seine Musik als „Hendrixian Motör Funk“. Seine Texte, zumeist intelligente Lyrics, handeln von Liebe, Gesellschaft und Politik und sind manchmal erst beim zweiten Hinhören zu verstehen. Absolute Könner sind auch seine Mitstreiter Gab Velasquez (Bass) und Duda Jow (Drums). Sie waren im Zusammenspiel mit ihrem Frontman immer auf Augenhöhe und trugen perfekt zu der sich schnell einstellenden hervorragenden Stimmung im Pink bei.

Die meisten Songs in Dormagen stammten aus der neuen LP „Heavy 10“, die im nächsten Monat erscheint. Aber auch eigene Cover-Versionen von „Led Zeppelin“ wie „Stairway to Heaven“ haben bei Lord Bishop einen Groove, der vollkommen mitreißt. Die britische Rockband, die es in nur zwölf Jahren (1968-1980) zu Weltruhm brachte, gilt als Pionier des Hard Rock und des Blues Rock. In der Interpretation eines Lord Bishop erinnern sie an die frühen Zeiten eines Jimi Hendrix, Nirvana oder Kravitz.