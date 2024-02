Drogenfund in Dormagen Polizist bei Personenkontrolle verletzt

Am vergangenen Freitag, 2. Februar, kontrollierten Polizisten gegen 9.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Mathias-Giesen-Straße in Horrem einen 16- jährigen Dormagener, der sich zuvor verdächtig verhalten hatte. Beim Erblicken des Streifenwagens, in dem die Beamten unterwegs waren, hatte er sich hinter einem abgestellten Fahrzeug auf dem Parkplatz versteckt. Die Polizisten hatten anscheinend den richtigen Verdacht, denn unter dem Auto fanden sie im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle eine Tüte mit Drogen. Als die Beamten den 16-Jährigen durchsuchten, eilte plötzlich ein 18 Jahre alter Dormagener hinzu. Die jungen Männer gingen einen der Polizisten zunächst körperlich an, anschließend flüchteten sie und konnten dabei auch die Tüte mit den Betäubungsmitteln wieder an sich nehmen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 16-Jährigen kurze Zeit später einholen. Er wurde in Gewahrsam genommen und einer umliegenden Polizeiwache zugeführt. Die zweite Person, circa 175 cm groß, schlank, mit schwarzen Haaren, Bart und einer beige-braunen Felljacke mit Teddymuster bekleidet, konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen jedoch nicht gefunden werden. Auch die Tüte mit den Drogen, die der 16-Jährige bei dem Fluchtversuch in der Hand gehalten hatte, konnte nicht aufgefunden werden.