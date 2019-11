Einbruch in Dormagen : Dreiste Diebe brechen drei Mal ins selbe Haus ein

Dormagen Drei Mal waren Einbrecher nach Angaben der Tochter des Geschädigten am Haus. Videoaufnahmen zeigen die Männer, wie sie versuchen ein Auto zu stehlen. Die Polizei hat drei Tatverdächtige festgenommen.

Einen Safe, Bargeld, Schmuck und zwei Autos stahlen Einbrecher am Mittwochmorgen aus einem Einfamilienhaus auf dem Lupinenweg. Drei Mal waren die Täter nach Angaben der Tochter des Geschädigten zwischen 7 und 10 Uhr im Haus. Dabei entwendeten sie, neben verschiedener Wertgegenstände, die Autoschlüssel zu einem Porsche und einem Land Rover, vertauschten deren Nummernschilder und entwendeten dann die Fahrzeuge. Den Porsche stellte die Polizei in Worringen sicher, der Porsche wurde in einer nahegelegenen Tiefgarage in Rheinfeld gefunden. „Die Täter müssen aus Dormagen sein und uns kennen“, mutmaßt die Tochter des Geschädigten in einem Facebook-Post. In diesem veröffentlichte sie zudem Videomaterial von den Überwachungskameras des Hauses. Darauf sind die Täter zu erkennen: Ein bärtiger Mann mit Sonnenbrille und heller Cappy, er trägt eine dunkle Jacke, dunkle Schuhe und eine dunkle Jogginghose mit einem hellem Streifen auf der Seite. Der andere Täter verdeckt sein Gesicht mit einer dunklen Kapuze, er trägt eine helle Winterjacke, eine Jeanshose und dunkle Sportschuhe. Auf einer weiteren Videoaufnahme ist eine Person mit weißen Sportschuhen, einer Jeanshose und einer dunklen Winterjacke mit Fellkapuze zu erkennen.