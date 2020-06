Drei Haltestellen in Dormagen : Fördermittel für neue Schnellbuslinie genehmigt

Dormagen Die Verbandsversammlung Nahverkehr Rheinland (NVR) hat in ihrer Sitzung am Freitag die Förderung von 13 regionalen Schnellbuslinien beschlossen. Dabei geht es auch um eine neue Linie für Dormagen.

Bereits zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres soll es ein Novum geben und die erste Schnellbuslinie dann durch Dormagen fahren. Auf Dormagener Boden sind lediglich drei Haltestellen geplant: in Hackenbroich, im Gewerbepark Top West und am Bahnhof Dormagen der gleichzeitig Start- beziehungsweise Zielpunkt dieser neuen Linie ist. Am anderen Ende liegt Brühl. Dazwischen wird der Schnellbus die Städte Pulheim, Frechen sowie Hürth durchqueren. Für den Dormagener Stadtbus-Geschäftsführer Klaus Schmitz, wäre eine solche Linie eine „klare Bereicherung des bestehenden, guten ÖPNV-Angebots.

Die Schnellbuslinien dienen insbesondere der Sicherung und Weiterentwicklung des ÖPNV im ländlichen Raum und verbinden so genannte schienenferne Orte mit einer schnellen und zuverlässigen Direktverbindung mit den nächstgrößeren Städten und den dortigen Bahnhöfen. Für die Förderung der 13 Linien stellen das Land NRW und der NVR jährlich rund 3,3 Millionen Euro zur Verfügung. Die Schnellbuslinien werden innerhalb der nächsten beiden Jahre eingerichtet. Um den Titel Schnellbuslinie überhaupt tragen zu dürfen, ist eine durchschnittliche Mindestgeschwindigkeit auf einer Linie von 34 Stundenkilometer notwendig. Auf Dormagener Gebiet sieht es so aus: Der Schnellbus kommt aus Pulheim über Sinnersdorf, fährt über den Straberger Weg auf die Roggendorfer Straße und hält im Bereich des Kreisverkehrs. Von dort geht es weiter in Richtung Dormagen, wo im Gewerbepark Top West die derzeitige Haltestelle Alte Heerstraße angefahren wird. Danach fährt der Schnellbus in Richtung Provinzial- und Bahnhofstraße und endet am Bahnhof.