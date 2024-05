Täter noch nicht erwischt Einbrecher schlagen in Dormagen am Wochenende drei Mal zu

Und auch am vergangenen Sonntag versuchten Einbrecher gegen 1.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Oststraße in Dormagen einzudringen. Ein Nachbar hatte verdächtige Geräusche gehört. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher zunächst an einem Fenster und warfen dann die Scheibe ein. In das Haus gelangten die Täter nicht.