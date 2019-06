Drehorgelfest in Zons : Große Pfeifen auf kleinen Rädern

Eine bunte Schar an Drehorgelspielern aus dem In- und Ausland tummelte sich am Wochenende in Zons. Sie musizierten an den Straßenecken der Altstadt auf ihren alten Instrumenten. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons 27 Drehorgeln kurbelten am Pfingstwochenende in der Zonser Altstadt die Stimmung an. Unter dem Motto „Lasst uns singen“ trat der Museumschor zum ersten Mal auf.

Wer einmal eine Drehorgel gespielt hat, ist dem Charme des historischen Instruments sofort erlegen. Das betont Dieter Hamacher, der am Pfingstwochenende gemeinsam mit gut 30 weiteren Drehorgelspielern an 27 Instrumenten die nostalgische wie fröhliche Stimmung ankurbelte. Das 18. Drehorgelfest in Zons stand in diesem Jahr unter dem Motto „Lasst uns singen“ – und das nahm nicht nur der neu zusammengestellte Museumschor wörtlich, sondern auch die Besucher. Überall wurden Liedtexte verteilt, sodass nicht nur im Takt geklatscht und getanzt, sondern auch kräftig gesungen wurde. Allen voran natürlich die Drehorgelspieler, bei denen Museumsleiterin Anna Karina Hahn und Museumspädagogin Verena Raugol mithalfen, die Gäste einzustimmen. „Es gibt eine gewisse Hemmschwelle, aber die Menschen singen gerne, vor allem die alten Stücke, die viele noch aus ihrer Jugend kennen.“ Darunter Lieder wie „Mariechen saß weinend im Garten“, „Der Orgelmann“ oder auch ein ganz neues Stück, für das Zonser Drehorgelfest von Spielern aus Baden-Württemberg komponiert und getextet: „Zonser Wind“.

Die Drehorgelspieler aus ganz Deutschland, mit Instrumenten, die teilweise weit über 100 Jahre auf dem Buckel hatten, erzählten den Besuchern gerne von ihrem musikalischen Hobby. So auch Dieter Hamacher, der per Zufall an den Schwengel gekommen ist: „Ich habe drei Kinder, und gemeinsam wollten wir meine Eltern zu ihrer Goldenen Hochzeit überraschen. Also habe ich gemeinsam mit einem Freund eine Moritat verfasst, die wir zum Besten gegeben haben.“ Die Orgel sei aber nur geliehen gewesen, und so weinten beide Augen, als er sie seinem Besitzer zurückbringen musste. „Um Karneval herum rief er mich an, weil er krankheitsbedingt die Orgel nicht mehr spielen konne. Ich habe sie gekauft, und an Weihnachten im selben Jahr war sie abbezahlt.“ Seitdem nennt er die Hofbauer Notenbandorgel mit 20 Tonstufen sein Eigen.

Info Drehorgeln sind europaweit verbreitet Geschichte Nachweislich seit Beginn des 18. Jahrhunderts ist die Drehorgel in allen Ländern Europas als Instrument der Straßenmusiker und Gaukler, aber auch als Kirchen- und Saloninstrument bekannt.