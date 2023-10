Nach Geldautomaten-Sprengung in Dormagen Mobile Geschäftsstelle der VR Bank in Stürzelberg hat geöffnet

Kooperationspartnerin für den gesprengten Geldautomaten „Am Weißen Stein“ ist die Sparkasse Neuss, deren Kunden diesen Standort kostenlos nutzen können. Umgekehrt können die Kunden der VR Bank den SB-Standort der Sparkasse in Neuss-Uedesheim nutzen. Die SB-Filiale soll wieder aufgebaut werden. „Wir wissen aber nicht, wie lange das dauern wird“, sagt Engwicht Bislang wurden mit dem Geldautomaten in Stürzelberg drei weitere der VR Bank abgebaut, wie Engwicht berichtet. „Vor einem Jahr wurden die Geldautomaten am CAP in Rommerskirchen, in Hoisten und zuletzt in Holzheim gesprengt“, sagt Engwicht und weist darauf hin, dass sich eine solche Sprengung nicht mehr lohne: „Eine erfolgreiche Sprengung hat nämlich zur Folge, dass die Geldscheine direkt eingefärbt werden und auch nicht mehr gereinigt werden können. Das heißt, das Geld ist für die Täter völlig nutzlos“.