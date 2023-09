Inklusion in Dormagen Aktionswoche für alle: Stadt lädt zum Mitmachen ein

Doch zurück zur Aktionswoche: Neben musikalischen Angeboten stehen auch kreative, aktive und informative Veranstaltungen auf dem Programm. Am Donnerstag, 21. September, lädt die „Zauberhafte Tierwelt im Raphaelhaus“ dazu ein, vierbeinige Weggefährten kennenzulernen. Beginn ist um 15 Uhr. Eine Anmeldung unter 02133 50515 ist erforderlich. Einen Tag später gibt es im Haus der Lebenshilfe, Am Schwimmbad 4 in Nievenheim, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein inklusives Malangebot. Jeder malt, was er will, so lange er will. Auch Sport ist möglich. Im Rahmen des Zonser Nachtlaufs findet am Freitag, 22. September, um 18 Uhr auch ein Inklusionslauf statt . Treffpunkt ist am Zonser Sportzentrum an der Wilhelm-Busch-Straße 67. Musikalisch wird es bei „Dormagen singt - Singen für alle“ am Sonntag, 24. September um 14 Uhr auf der Bühne des Michaelismarktes in der Innenstadt zu. Jeder kann dann mitsingen. Zum Abschluss der Aktionswoche findet am 24. September von 13 bis 18 Uhr eine Inklusionsmesse im großen Trausaal des Historischen Rathauses statt. Hier informieren Vereine und Institutionen über ihre Arbeit und Angebote.