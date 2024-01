SPD-Generalsekretär zu Gast in Dormagen Kevin Kühnert sorgt für volles Bürgerhaus

„Ich finde es toll, dass heute in Köln so viele Menschen für Demokratie und gegen Rechts auf die Straße gegangen sind. Vielleicht ist es auch an der Zeit, das Bündnis gegen Rechts, das 2009 in Dormagen gegründet wurde, wieder aufleben zu lassen“, sagte Müller. Auch Mertens sprach sich für eine Wiederbelebung des Bündnisses aus und überlegt, dieses auch für Rommerskirchen ins Leben zu rufen. Mertens nutzte zudem die Gelegenheit auf Themen hinzuweisen, mit denen die Kommunen vor Ort zu kämpfen haben und daher auch ein Zeichen von Berlin bräuchten. Zum Beispiel bei Geflüchteten und Integration. Denn: „Wir müssen diese Menschen menschenwürdig unterbringen, Turnhallen, die wir notgedrungen dafür nutzen, sind nicht toll. Außerdem nimmt man den Vereinen ihre Sportstätten weg.“ Die Wohnungsknappheit führe bereits dazu, „dass wir Todesanzeigen durchforsten, um eventuell Häuser zu kaufen, so weit sind wir schon“, machte er die verschärfte Wohnsituation deutlich. Daniel Rinkert rief dazu auf, sich vor Augen zu führen, „was wir als Gesellschaft erreicht haben, worauf wir stolz sein können.“ Das sollte alle zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.