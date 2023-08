Hospizbewegung feiert Zuhörer begeistert vom Konzert der Hospizbewegung

„Wir sind Herrn Herholz und seinen Musikern für die großzügige Unterstützung der Hospizbewegung sehr dankbar, freute sich Vorstandsmitglied Heike Moritz. „Ich bin beeindruckt von dem wunderbaren Konzert.“ Die Hospizbewegung in Dormagen feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Sie setzt sich dafür ein, die Lebensqualität von schwerstkranken und sterbenden Menschen zu erhalten und ihnen einen Abschied in größtmöglicher Selbstbestimmtheit und Würde zu ermöglichen. Die Hospizbewegung Dormagen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Sterben in unserer Gesellschaft als Teil des Lebens anzunehmen. Sie setzt sich für eine selbstbestimmte Gestaltung des letzten Lebensabschnittes ein.