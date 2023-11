Spendenbereitschaft in Dormagen Raphaelshaus freut sich über große Spende

Ist denn schon Weihnachten? Für die Jugendeinrichtung Raphaelshaus schon, denn im Rahmen der großen Weihnachtsspendenaktion spendet Aldi Süd insgesamt 10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in der Region. 5000 Euro gingen dabei an das Raphaelshaus. „Das haben wir nicht erwartet, aber wir haben uns riesig gefreut. Wir sind sehr froh, dass die Mitarbeiter an uns gedacht haben“, zeigt sich Einrichtungsleiter Marco Gillrath auf Anfrage unserer Redaktion begeistert.