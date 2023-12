Adventssingen in Dormagen Stimmungsvolle geistliche und weltliche Musik in St. Michael

„Stehet auf“, und „O come, O come“ sowie „Nun komm, der Heiden Heiland“ bewegten sich in bekannten Lieder-Regionen. Ihnen taten es Anleihen im reichhaltigen amerikanischen adventlichen Liedgut gleich. Ein virtuoses Glanzstück bildete Mozarts „Andantino“, das von Barbara Kortmann, Flöte, und Raphael Bertges, Harfe, glänzend gemeistert wurde. „Wenn Du daran glaubst, ist alles möglich“ mit Marion Thomasius und Oliver Gies beschwor die weihnachtliche Hoffnung auch in dunklen Zeiten. Sie wurde ebenso in folgenden Carols verheißen.