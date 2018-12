Pfarre St. Michael Dormagen: Die Duftnoten des kostbaren Weihrauchs

Weihrauchbäume fühlen sich in kargen Landschaften wie in den Wüsten in Südarabien – wie hier mit dem Dromedar im Oman – und in Afrika wohl. Foto: Pixabay

Dormagen Von der Verehrung Gottes über eine Art Aromatherapie bis zur Reinigung der Seele: Weihrauch ist mehrfach heilsam.

Doch auch wenn viele Katholiken den Geruch von Weihrauch kennen, können nicht alle sagen, wie Weihrauch überhaupt aussieht. Das Harz, das aus der Rinde und dem Stamm der Weihrauchbäume in Südarabien und Afrika gewonnen und an der Luft getrocknet wird, sieht ein wenig nach Kandiszucker aus: Es ist im Urzustand durchsichtig, rötlich-braun oder gelblich. Doch dabei bleibt es nicht, wie die kleine „Weihrauch-Sammlung für den Hausgebrauch“ beweist, die Pfarrer Stelten im Pfarrhaus von St. Michael parat hat: „Es gibt sehr viele Aromen, auch mit Rosenöl oder Eukalyptus“, erklärt er lachend die Duftrichtungen: Bei ihm wird grünlicher Zypressen-Weihrauch, rötlicher Maiglöckchen-Weihrauch oder eben das gelblich-weiße Original ohne zusätzliche Färbung oder Parfümierung abgebrannt. „Auf die Mischung kommt es an“, sagt Stelten, der zum Beispiel den Maiglöckchen-Weihrauch der Kloster-Marke „Mirjam“ aus Tabgha am See Genezareth in Israel bezieht, während das Original-Harz aus Äthiopien stammt.