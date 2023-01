Alma-Maeve kam um 0.53 Uhr zur Welt Dormagens Neujahrsbaby ist eine Kölnerin

Lange mussten die Hebammen im Rheinland Klinikum nicht auf das erste Baby im neuen Jahr warten: Gerade einmal 53 Minuten nach Mitternacht kam die kleine Alma-Maeve auf der Geburtsstation an der Dr.-Geldmacher-Straße in Hackenbroich zur Welt. Das Dormagener Neujahrsbaby ist 3600 Gramm schwer, 53 Zentimeter groß – und eine Kölnerin. Die Eltern Judith und Alexander Hofmann hatten in der Domstadt vergeblich nach einem Platz auf einer Geburtsstation gesucht und waren daher in den benachbarten Rhein-Kreis Neuss ausgewichen – wo sie sich bestens aufgehoben fühlten. Mutter und Kind sind putzmunter, hieß es am Sonntag im Hackenbroicher Krankenhaus. Zwei weitere Anwärter auf den Titel „Neujahrsbaby“ ließen sich etwas mehr Zeit als kleine Alma-Maeve. Am Nachmittag wurde noch auf sie gewartet.