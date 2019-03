Interview mit Dormagens Klimaschutzmanagerin Lena van der Kamp: Bewusstsein für Klimaschutz früh fördern

Die neue Klimaschutzmanagerin kümmert sich um Stadtradeln, Energiesparen und Umwelt-Aktionen.

Frau van der Kamp, seit Januar sind Sie Dormagens Klimaschutzmanagerin. Wie haben Sie sich in den ersten drei Monaten in Dormagen eingelebt?

Ausbildung Studium: Bachelor in Umwelt- und Betriebswirtschaft in Stuttgart, Master in „Global Sustainability Science“ (Nachhaltigkeits-Wissenschaft) in Lüneburg; Umwelt-Campus Birkenfeld der Universität Trier.

Van der Kamp Wir starten voraussichtlich im April mit der Freischaltung der Online-Anmeldung für das Stadtradeln. Die Aktion läuft vom 14. Juni bis 4. Juli. In dieser Zeit gilt es, möglichst viele Kilometer für Dormagen zu „erradeln“. Dazu wird es wieder einen „Stadtradel-Star“ geben, der als Motor wirken soll. Auch in diesem Jahr wird es während der Aktion mehrere geführte Radtouren geben, etwa zum Thema erneuerbare Energien in Dormagen. Am 15. Juni ist der offizielle Auftakt auf der Kölner Straße vor dem Historischen Rathaus. Dort findet auch die kreisweite Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung statt: am 13. Juli beim City Beach. Als Gewinner-Kommune des Vorjahres dürfen wir diesen Abschluss dieses Jahr organisieren.