Dormagens Ex-Chempark-Leiter : Leidinger nun Chef der Peru-Hilfe

Dormagen Ehemaliger Chempark-Leiter unterstützt sein Heimatland in den Anden.

Der ehemalige Chempark-Leiter Walter Leidinger wurde nun bei der Mitgliederversammlung zum Vorstandsvorsitzenden des Vereines „Herzen für eine Neue Welt“, Trägerverein des peruanischen Partnervereines „Corazones para Peru“, gewählt. Beide Vereine haben als Ziel, bedürftige Kinder in den Hochanden Perus in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung durch Bildungs- und Gesundheitsprogramme zu fördern. „Wir wollen vor allem Waisen und Halbwaisen ein liebevolles Zuhause in dem eigenen Kinderdorf ,Munaychay’ ermöglichen“, erklärt Leidinger. In Dormagen hat er bereits mehrfach über die Arbeit des Vereins berichtet, über den auch ein Freiwilliges Soziales Jahr in Peru vermittelt wurde. Auch der Rotary-Club Dormagen hat sich bereits in Peru ein eigenes Bild von den Projekten gemacht, wo die Dormagener dem Kinderdorf mit Rotary-Partnern aus den Niederlanden und aus Cusco eine neue Trinkwasserversorgung finanziert haben.