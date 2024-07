Unternehmen in Dormagen Chemparkleiter wechselt zu Chemion

Currenta-CEO Tim Hartmann meint: „Christian Czauderna ist ein führungsstarker, tatkräftiger und erfahrener Manager. Das macht ihn zum richtigen Kopf, um unsere Logistik-Sparte Chemion zu führen und weiterzuentwickeln. Dadurch, dass sich Hans Richter und Christian Czauderna seit langem kennen und in verschiedenen Funktionen erfolgreich zusammengearbeitet haben, werden wir einen nahtlosen Übergang hinbekommen. Darüber hinaus gilt Hans Richter mein herzlicher Dank für die geleistete Arbeit der letzten Jahre.“ Richter habe die Chemion in herausfordernden Zeiten klar geführt und viele erfolgreiche Projekte von Containerterminal bis Hafenlogistik gemeinsam mit den Teams realisiert. Er hinterlasse seinem Nachfolger eine schlagkräftige Logistik-Mannschaft, „in dem wichtige Weichenstellungen in puncto Digitalisierung und Nachhaltigkeit erfolgt sind“.