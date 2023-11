„Facebook lve“ zur Rheinwassertransportleitung „Rheinfeld wird nicht lahmgelegt“

Im Dauereinsatz vor Ort sind in dieser Woche Jiri Hlavka und Axel Ritter: Die beiden Experten von RWE Power, der eine als Projektleiter Genehmigung, der andere als Projektleiter Bau der Rheinwassertransportleitung, waren am Mittwochabend Gast bei „Facebook live“ mit Bürgermeister Erik Lierenfeld. Am Donnerstagabend stehen sie ab 18.30 Uhr in der Schützenhalle Dormagen den Interessenten Rede und Antwort.