Die beste Abiturientin von Dormagen : Musikerin Amelie erreicht unglaubliche Punktzahl

Dormagen Dormagenerin Amelie Wöstmann erreichte eine unglaubliche Punktzahl im Abitur. Auch ihre größte Leidenschaft sorgte für eine hohe Punktzahl.

Projekt „Musiker ohne Grenzen“ ist ein weltweites Netzwerk kreativer Musikprojekte mit dem Ziel, Menschen einander näher zu bringen und ihnen einen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Der Verein vermittelt Musiker und Sachspenden, welche die Projekte in ihrer Arbeit unterstützen. Aktuell bestehen Projekte unter anderem in Ecuador, Jamaika und Ghana.

Amelie Wöstmann legt jedoch nicht nur Wert auf ihre Noten, auch Freizeit und Ausgleich sind für sie wichtig: „Viele Klassenkameraden sagen, dass man mir meine Noten von der Person her nicht anmerke. Ich würde sagen, dass ich nicht die typische ‚Streberin’ bin. Mein Sozialleben ist mir neben der Schule extrem wichtig. Ich sitze nicht den ganzen Tag an den Schulsachen. Die Schule war zwar ein großer Teil meines Lebens, aber nicht der Inhalt.“ Ihre Eltern seien besonders stolz auf die Leistung ihrer Tochter: „Sie haben mich immer unterstützt. Meine Eltern haben auch nie etwas von mir erwartet und es gab keinen Druck. Sie haben mir viele Möglichkeiten neben der Schule gegeben und mir viele Dinge ermöglicht, für die mein Herz brennt. Sie waren offen für alles, was ich ausprobieren wollte.“

Vergangenen Samstag erhielten die Abiturienten ihr Abschlusszeugnis, auch für Amelie Wöstmann beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Eigentlich hatte sie bereits einen Plan für das Jahr nach der Schule, doch die Corona-Krise und auch ihr junges Alter machten ihr einen Strich durch die Rechnung: „Ich hätte gerne einen Freiwilligendienst beim Projekt ‚Musiker ohne Grenzen’ gemacht und an anderen Orten auf der Welt musiziert, doch das geht jetzt nicht.“ Daher wird nun in diesem Jahr mit einem Studium beginnen: „Ich weiß noch nicht, was ich studieren will, ich denke, ich gehe in Richtung Naturwissenschaften, denn mit meiner Leidenschaft, der Musik, will ich kein Geld verdienen.“