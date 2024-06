Brauchtum in Dormagen Alt-Bürgermeister zu Gast bei Schützen in Krakau

Dormagens Alt-Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann war am vergangenen Wochenende im polnischen Krakau zu Gast, wo der neue Krakauer Schützenkönig inthronisiert und in sein Amt eigeführt wurde. „Ich war vom König als Ehrengast und Vertreter der europäischen Schützen persönlich eingeladen worden und habe mit Freude an diesem Ereignis teilgenommen“, berichtete Hoffmann unserer Redaktion.