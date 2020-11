Kostenpflichtiger Inhalt: Dormagenerin geht in Berufung : Mord in Friesland - Emotionaler Auftritt der Eltern des Opfers

Spurensuche vor drei Jahren nach dem Mord an Tjeerd V. Foto: Leeuwarder Courant/Arodi Buitenwerf

Dormagen Es war ein hoch emotionaler Auftakt der Berufungsverhandlung am Gerichtshof in Leeuwarden in den Niederlanden. Dort kämpft die 36 Jahre alte Dormagenerin Jessica A. (Name v. d. Red. geändert) seit Montag um einen Freispruch.