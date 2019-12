Dormagenerin baut in Bedburg auf : Die Weihnachtswunderwelt im Wohnzimmer

Dormagen Die Dormagenerin Ute Correnz und ihr Mann Wolfgang bauen im Advent eine riesige Miniatur-Landschaft in der Wohnung auf.

Jeden Oktober wird Wolfgang Correnz nervös, dann weiß seine aus Dormagen stammende Frau Ute, dass die gemütlichen Stunden auf der Couch gezählt sind – zumindest am angestammten Platz in der Wohnzimmerecke. Denn der 63 Jahre alte Bedburger baut jedes Jahr zum ersten Advent eine raumgreifende Weihnachtswunderwelt in der Wohnung auf: „Sie ist immer anders – und wächst auch jedes Jahr“, erzählt Ute Correnz stolz. Und die Miniaturwelt ist mit zahlreichen liebevoll drapierten Details gestaltet, so dass sich der Betrachter ganz darin verlieren kann: Es gibt viel zu entdecken beim dreidimensionalen Wimmelbild.