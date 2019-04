Cupcakes, Kuchen und Macarons : So süß isst Delhoven

Im „kleinen Café“ an der Klosterstraße verkauft Anette Rosa Marques seit 2013 Cupcakes, Kuchen und andere Speisen, die süße Herzen höher schlagen lassen. Das Delhovener Café ist eines von dreien in der Region. Ihr erstes eröffnete sie vor zehn Jahren in Düsseldorf.

Die drei ursprünglichen Sorten gibt es noch immer: Schoko, Himbeer, Tiramisu. Und sie schmecken herrlich – versprochen. Diese Sorten hat Annette Rosa Marques selbst entwickelt, nachdem sie vor vielen Jahren ihre Vorliebe für guten Kaffee und für hübsche Cupcakes bei einem Auslandsaufenhalt in England entdeckt hat. Von der Cupcake-Kunst sei sie fasziniert gewesen, sagt Marques, also habe sie zu Hause die verschiedensten Rezepte selbst ausprobiert und kurz darauf ihr erstes Cupcake-Café in Düsseldorf aufgemacht. Mittlerweile, nach zehn Jahren „Sugabird Cupcakes“, backen fünf Konditor-Meister in der zentralen Backstube in Düsseldorf-Garath rund zehn Sorten Cupcakes, die die Theken von Marques’ Cafés saisonal füllen – Zimt im Winter, Frucht im Sommer. Frühstück, Torten, Macarons, Eis oder leichte Lunch-Snacks gehören auch zum Angebot der gebürtigen Kevelaerin, die seit vielen Jahren mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Delhoven wohnt. Zudem kümmert sich Marques um ihren Catering-Service, mit dem sie pro Jahr um die 100 Hochzeiten beliefert, teilweise bis zu fünf an einem Wochenende. Insgesamt beschäftigt Marques etwa 40 Mitarbeiter. Was als kleines, verstecktes Café im Hinterhof in Düsseldorf (Rethelstraße) angefangen hat, ist nach zehn Jahren zu einem ausgewachsenen Business geworden. Doch so sehr Anette Rosa Marques ihre drei Standorte auch liebt – sie wünscht sich mehr Zeit für ihre Familie und vermisst es, selbst hinter der Theke zu stehen. „Ich möchte wieder mitarbeiten und mit den Kunden in Kontakt kommen“, sagt Marques. Und so werde sie sich in den kommenden Monaten schweren Herzens vom größten ihrer drei Standorte, dem an der Heinrich-Heine-Allee, trennen. Während dieser aber weiterhin mit Sugabird Cupcakes beliefert wird, freut sich die Delhovenerin, das neue Konzept für ihren ersten Laden an der Rethelstraße umzusetzen. Aus „Sugarbird Cupcakes“ wird „Henry’s“ – ein männlicheres, moderneres, nachhaltigeres Lokal. In Delhoven bleibt aber alles beim Alten. Dort werden die Kunden, die laut Marques etwas familiärer eingestellt sind, künftig auch wieder mehr von der Delhovenerin haben: „Ich freue mich total darauf, auch mal wieder einen Kaffee zu servieren.“