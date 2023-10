Dormagenerin startete „Schokofahrt“ Mit dem Lastenrad nach Amsterdam

In diesem Jahr belegte Susanne Rückheim mit dieser Aktion nicht nur den zweiten Platz beim Dormagener Nachhaltigkeitspreis, sondern bekam auch erstmals Verstärkung durch einen zweiten Fahrer aus Dormagen, Josef Kausen, ebenfalls Mitglied im ADFC-Ortsverband. „Die Schokofahrt war auch in diesem Jahr einfach nur toll. Es macht Spaß, mit so vielen Gleichgesinnten für die gute Sache unterwegs zu sein“, so Rückheim.