Im Einsatz auf der Insel Lesbos : Dormagener Zahnarzt hilft Flüchtlingen

Dormagen Mediziner Wolfgang Abel unterstützt eine Woche lang Menschen im Camp Moria auf der griechischen Insel Lebos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Armen und Hilflosen medizinisch zu helfen, ist ein Ziel, das der Dormagener Zahnarzt und Oralchirurg Wolfgang Abel nach seiner Entwicklungshilfe für Nepal nun erneut umgesetzt hat. Er war über Weihnachten auf Lesbos, wo er eine Woche lang im Flüchtlingslager Moria gearbeitet gearbeitet hat.

Das Lager Moria auf Lesbos wurde 2015 als Provisorium aufgebaut, um die aus der Türkei ankommenden Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Geplant für 2500 Menschen, lebten dort an Weihnachten 2019 ca. 19.000 Menschen, davon sind zurzeit ca. 4000 zum Teil unbegleitete Kinder ab drei Jahren. „Es werden täglich mehr“, berichtet Wolfgang Abel: „Während ca. 3000 Menschen in Containern untergebracht sind, lebt der Rest unter katastrophalen hygienischen Bedingungen in Sommerzelten oder unter Plastikplanen.“ Es gibt einige wenige Hilfsorganisationen, die versuchen, die Flüchtlinge zu unterstützen und aus ihrem Lageralltag heraus zu holen. „Diese sind sehr willig und kreativ, sich irgendwie zu betätigen und mit zu helfen“, erzählt der Zahnarzt aus Zons.

Info Flüchtlings-Lager auf den griechischen Inseln Moria Das Lager auf der griechischen Insel Lesbos wurde für 3000 Flüchtlinge eingerichtet, aktuell leben dort 19.000 Menschen. Tendenz steigend. Flüchtlinge Überfüllt sind alle Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln Lesbos, Chios, Leros, Samos und Kos unweit der türkischen Küste, wo rund 40.000 Menschen leben – konzipiert waren die Lager für 7500 Menschen. Nach Infos des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR leben dort 4400 unbegleitete Kinder, von denen nur jedes vierte altersgerecht untergebracht sei.

Die medizinische Versorgung im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos erfolgt durch verschiedene Hilfsorganisationen. Wolfgang Abel weist auf die enorme Anzahl an möglichen Patienten hin: „Die Zahnstation der Health Point Foundation ist allerdings die einzige Zahnstation für diese 19.000 Menschen.“ Dort werden Patienten vor allen Dingen konservierend-chirurgisch behandelt, so der Mediziner.

Und die Bedingungen im Camp sind nicht mit denen in Deutschland vergleichbar: Die Behandlungen für die 19.000 Menschen erfolgt auf zwei mobilen Stühlen. Neben Zahnärzten aus England und Deutschland arbeiten dort Flüchtlinge aus dem Lager als Helfer und Übersetzer. „So können sie nicht nur helfen, sondern dem Lageralltag entfliehen“, so Wolfgang Abel. Behandlung tut Not: „Es sind Bilder, die man von hier nicht mehr kennt“, weist er auf oft völlig zerstörte Zähne bei den Patienten hin: „Kinder haben bereits im Alter von vier bis fünf Jahren desolate Gebisse.“

Selbst bei nun auch auf der griechischen Insel winterlichen Temperaturen von bis zu 0 Grad Celsius laufen die Flüchtlinge mit Flip-Flops oder mit bloßen Füßen in Gummistiefeln umher. Die Situation ist bedrückend, wie Abel erläutert: „Neben dem menschenunwürdigen Zuständen im Lager mit den einfachsten und damit unzureichenden Zelten sind natürlich Zahnschmerzen zwar nicht lebensbedrohlich, aber verschlimmern die Lage zusätzlich.“ Darüber hinaus sind die meisten Menschen durch ihre Flucht traumatisiert. „Viele zeigen auch Narben von Kriegsverletzungen oder Folter“, sagt Wolfgang Abel. Die Fluchtursache Nummer 1 ist in der Regel eine kriegerische Auseinandersetzung.

Pro Tag können etwa 50 Patienten im Camp Moria behandelt werden, vornehmlich aber besteht die Therapie der Flüchtlinge in der Schmerzbeseitigung. „Eine zahnärztliche Therapie, wie sie bei uns Standard ist, kann nicht durchgeführt werden. Es ist eine Schmerzbehandlung unter einfachsten Bedingungen, jedoch mit guten hygienischen Maßnahmen in der Zahnstation“, erklärt der Dormagener Zahnarzt, der vor zwei Jahren in Kathmandu in Nepal Kollegen bei einer Fortbildung für Zahnärzte weitergebildet hatte. 1998 hatte Wolfgang Abel bereits drei Wochen in einer Zahnklinik in Nepal gearbeitet. „Damals war dort die zahnmedizinische Behandlungsweise bei weitem noch nicht auf dem europäischen Standard“, erklärte seine Ehefrau Irmel Abel, die ihn 20 Jahre darauf nach Nepal begleitete. Auch durch Hilfe aus Deutschland hat sich das verändert: „Die Klinik ist heute für nepalesische Verhältnisse gut ausgestattet und betreut weiterhin die mittellosen Patienten kostenlos“, betonte Wolfgang Abel.