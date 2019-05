Dormagener Jury : Weihnachtsmarkt 2020 wird von neuem Team organisiert

Dormagen Vom 26. November bis 23. Dezember richtet die RTR Event GbR noch den Dormagener Weihnachtsmarkt aus, im nächsten Jahr gibt es einen Wechsel bei der Organisation: Ab 2020 ist die Werbepraxis von der Gathen GmbH der Ausrichter, wie die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) verkündete.

„Dieses Konzept hat die Jury am meisten überzeugt, vor allem durch den geplanten Erlebnischarakter“, erklärt SWD-Geschäftsführer Michael Bison auf Nachfrage. „Die lokalen Akteure sollen noch mehr einbezogen werden“, so Bison. Denn Kernpunkt sei eine Einbindung des gesamten Einzelhandels an der Kölner Straße und der Dormagener Vereine. „Wir werden jetzt schnell in die weiteren Gespräche mit von der Gathen einsteigen“, erklärt Schmitt. Um die Zukunft des Weihnachtsmarktes 2020 bis 2024 konkret und im Detail planen zu können, wird es einen Arbeitskreis mit der SWD und weiteren Akteure geben.