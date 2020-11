Zeugen gesucht : Dormagener von Trio im Bahnhof überfallen

Dormagen Die Polizei berichtet von einem Raubüberfall, der sich am Samstagvormittag, gegen 9.50 Uhr im Dormagener Bahnhof ereignet hat.

Demnach habe ein 40 Jahre alter Dormagener der Polizei geschildert, dass er sich auf dem Bahnsteig aufgehalten habe. Plötzlich sollen sich ihm drei Unbekannte, zwei Männer und eine Frau, in den Weg gestellt und körperlich attackiert haben. Während einer der Männer ihn festhielt, gelang es der Frau, in seine Hosentasche zu greifen und das Portmonee heraus zu nehmen. Anschließend verschwanden die Täter mit der Beute in Richtung Treppenabgang „Horrem“.