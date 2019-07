Dormagener Veranstaltungsreihe : Kulturbunt-Initiative geht in die Stadtteile

Pianist Oliver Liege testet das neue Klavier, das die Betreiber Helmut Dietsch (l.) und Volkmar Hess (M.) für ihre Veranstaltungenim Phono- und Radiomuseum gut gebrauchen können. Gabriele Böse (2.v.l.) und Gabriele Schirdewan (3.v.l.) von der Bürgerstiftung freuen sich, den Nutzern helfen zu können. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Die bisherigen acht Kultur-Programme von „Dormagen Kulturbunt“ fanden in der Innenstadt statt – nun überlegt Initiator Volkmar Hess, auch die Stadtteile mit einzubeziehen. Am Dienstag wurde ein neues Klavier eingespielt.

Ein Klavier, ein Klavier! Zum Glück für die Besucher der kleinen Feierstunde im Internationalen Phono- und Radiomuseum Dormagen steht das gute Stück bereits im Raum – und muss nicht wie in Loriots berühmten Sketch „Mutters Klavier“ erst noch pannenreich vor Publikum hereingetragen werden. Und was für ein Instrument es ist: Pianist Oliver Liege jedenfalls haut erfreut auf die Tasten und spielt mitreißende Melodien, zu denen die Tänzer schwungvoll ihre Tanzschritte setzen. „Wir sind der Bürgerstiftung und allen anderen Unterstützern sehr dankbar“, erklärt Volkmar Hess, der mit Helmut Dietsch zusammen das Musikmuseum an der Bahnhofstraße aufgebaut hat. Denn die Bürgerstiftung hat das neue Klavier mit 1000 Euro gefördert.

Menschen zusammenbringen und gesellschaftliches Leben fördern sind zwei Ziele der Bürgerstiftung Dormagen, die auch kulturelle Angebote wie die Initiative „Dormagen Kulturbunt“, die von Volkmar Hess mit vielen Dormagenern Kulturschaffenden vor acht Jahren ins Leben gerufen wurde, gern unterstützt, wie die Stiftungsratsmitglieder Gabriele Böse und Gabriele Schirdewan für die Bürgerstiftung ausführen. Auch deren Vorsitzender Martin Voigt sieht in „Dormagen Kulturbunt“ eine fördernswerte Initiative: „Die Kulturschaffenden ermöglichen viele verschiedene Veranstaltungen, die den Dormagenern offen stehen.“ So wurde der Förderantrag, den Helmut Dietsch stellte, von der Bürgerstiftung positiv beschieden. Und so kann Pianist Liege über das Klavier, das Detlef Grossauer mit seiner Delrather Klavierbau-Firma hervorragend technisch aufbereitet hatte, sagen: „Es spielt sich prima darauf.“ Das war beim Vorgänger-Modell nicht mehr der Fall, wie Volkmar Hess erklärt: „Es lag in den letzten Zügen und war nicht mehr für unsere Musikveranstaltungen geeignet.“ Das ausrangierte Klavier wurde aber nicht verschrottet, sondern der sozialen Einrichtung „Robin Hood“ in Dülken geschenkt.

Info Die nächsten „Kulturbunt“-Angebote Gypsy Am 11. August tritt Rafael de Alcala, Sänger der Gipsy Vagabonds, auf. (jeweils um 15.15 Uhr) Volkslieder Am 18. August singen Ulrich Joosten und Mathias Götze-Wittschier „Sag mir, wo die Lieder sind“. Chansons Am 1. September bieten Les Blue Jay Sisters „Feinste Chansons – rare Schlager“.