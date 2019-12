Kreismuseum Zons in Dormagen : Feine Handwerkskunst beim Markt

Beim 40. Adventsmarkt im Kreismuseum Zons schaut sich Christian Hendricks die filigranen Zinnfiguren an. Viele Kunsthandwerker zeigten wieder ihre Kunstfertigkeit. Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Mehr als 30 Anbieter boten beim 40. Adventsmarkt im Kreismuseum Zons per Hand hergestellte Produkte zum Verkauf an. Die rund 2500 Besucher freuten sich über die Vielzahl an kunsthandwerklichen Objekten.

Wer sich an Produkten aus filigraner und mühevoller Handarbeit erfreut, dem dürfte der 40. Adventsmarkt im Kreismuseum Zons am vergangenen Wochenende zugesagt haben. Unterschiedliche Anbieter boten dort ihre in Handarbeit hergestellten Produkte an: Von märchenhaften Zinnfiguren über handgenähte Teddybären bis zu feinster Porzellanmalerei war das Angebot abwechslungsreich und vielfältig.

„Es ist neben den Produkten auch die schöne Atmosphäre, die die Besucher bei uns schätzen“, meint Anna Karina Hahn, die seit 2017 die Museumsleitung des Kreismuseums Zons innehat. Zum Anlass des 40. Geburtstag des Zonser Adventsmarktes durften die Kinder auf dem Museumsvorplatz kostenlos die ein oder andere Runde mit der Kinder-Eisenbahn drehen.

Info Eintrittspreise ins Kreismuseum Zons Was Handwerkskunst Wo Kreismuseum Zons sowie im historischen Gewölbekeller Wann 3. Adventswochenende Eintritt Erwachsene: 4 Euro, Kinder: 1,50 Euro, Familien mit Kindern bis 15 Jahren: 7 Euro Zusammenarbeit Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons

Der Zonser Handwerkerkunstmarkt zeichnet sich neben der guten Qualität auch durch seine Tradition aus. Beide Eigenschaften verkörpern die Produkte von Dieter Hamacher, der als Händler beim Adventsmarkt im Kreismuseum bereits von Anbeginn dabei ist. Sein Steckenpferd ist die Bemalung von Zinnfiguren, darunter unter anderem Märchenfiguren, Christbaumbehang oder Krippenfiguren. „Das ist Lupenarbeit“, betont Hamacher. In der Umgebung ist er kein unbekanntes Gesicht: „Viele Sammler folgen mir auf die verschiedenen Handwerkermärkte.“

Noch nicht ganz so lange dabei ist Helen Reuter. Seit etwa drei Jahren bietet die selbstständige Porzellanmalerin ihre liebevoll mit Dekorschmelzfarbe gestalteten Teller, Kannen und Vasen beim Handwerkermarkt in Zons an. Pro Jahr ist sie unter dem Firmennamen „hr-porzellanmalerei“ auf etwa fünf bis sechs Handwerkerkunstmärkten anzutreffen. „Ich denke mir jedes Jahr ein neues Thema aus, zu dem ich das Porzellan mit passenden Motiven bemale“, erzählt Reuter. Zum Thema „alles, was schwimmt“ sind Fische, Kraken oder auch Muscheln zu entdecken. Erstmals angefangen zu malen hat Reuters vor etwa 20 Jahren: „In den ersten zehn Jahren habe ich mir Unterricht von einer Malerin geholt, bis ich mich schließlich irgendwann selbstständig gemacht habe“, verrät sie.

Einige der Anbieter legten auch gleich vor Ort selbst Hand an und gaben den Besuchern eine „Live-Vorführung“ ihrer Handwerkskünste. Eine Bastelaktion für Kinder sorgte dafür, dass auch die Kleinen aktiv werden konnten: Aus selbstgeschliffen Holzklötzen bastelten sie mithilfe unterschiedlicher Materialien Engel und Nikoläuse. Insgesamt kam der Adventsmarkt sehr positiv bei den Besuchern an: „Es hat mir sehr gefallen“, berichtet die Besucherin Rosemarie Friedrich. „Die Preise sind für das, was man bekommt, sehr gut.“