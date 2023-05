Dormagener Tierpark Fütterungszeit im Tannenbusch

Am Dienstagmorgen bekamen dreizehn Kindern mit ihren Eltern die Möglichkeit im Rahmen der Tannenbuschwoche, im Tierpark in Delhoven, an einer Führung und Fütterung durch die Tiergehege teilzunehmen. Beginn war um zehn Uhr in der Küche des Tierparks, wo Tierpfleger Deniz Lukaszczyk den Anwesenden erklärte, was die einzelnen Tiere jeweils zu Essen bekommen.