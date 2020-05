Wechsel in der Stadtverwaltung : Stadtsprecher geht im Herbst zu Currenta

Wechsel in der Stadtverwaltung

Dormagen Der 36-jährige Max Laufer verlässt im September seine Stelle als Stadtsprecher und wechselt zum Chempark-Betreiber Currenta.

Dormagens Stadtsprecher Max Laufer wechselt am 15. September in die Kommunikationsabteilung des Chempark-Betreibers Currenta. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. „Natürlich würde ich die vertrauensvolle und erfolgreiche Arbeit mit Max Laufer gerne weiter fortsetzen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Aber ich verstehe seinen Wunsch, sich beruflich weiterzuentwickeln und zu einem Unternehmen zu wechseln.“ Die Nachbesetzung soll erst nach der Kommunalwahl erfolgen.