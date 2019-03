Rätsel der Stadt: Das Häuschen mit dem springenden Hund

Zons Hinter dem Eisengitter des Rochus-Bildstocks befindet sich ein interessantes Relief des Heiligen.

Hinter dem schwarzen Eisengitter befindet sich eine Nische mit einer Darstellung des Heiligen. In seinem rechten Arm hält er einen Mann, dessen Hände auf den Rücken gefesselt sind. Mit dem Zeigefinger seiner linken Hand deutet Rochus auf eine Stelle an seinem rechten Oberschenkel. Eine Frau mit einem Verband um den Kopf schmiegt sich an die linke Seite des Heiligen und hat eine Hand auf das Herz von Rochus gelegt. Ein Hund springt die Beine des Heiligen hoch und hält einen Gegenstand in seiner Schnauze. Der Bildstock wurde gegen 1850 von zwei Stürzelbergern wegen eines Gichtleidens errichtet. Der Legende nach wurde Rochus 1295 in Montpellier geboren und starb auch 1379 in der südfranzösischen Stadt am Mittelmeer. Er verschenkte seinen Reichtum und trat einem Orden bei. Auf einer Pilgerreise nach Rom kümmerte sich Rochus um Menschen, die an der Pest erkrankt waren und heilte sie. Bei der Rückreise infizierte er sich selber mit der gefährlichen Seuche und zog sich in eine Hütte im Wald zurück. Den Überlieferungen nach pflegte ihn ein Engel wieder gesund und ein Hund versorgte ihn mit Brot.