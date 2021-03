Dormagener Schützenplatz : Programm für Drive-in-Konzert steht

Dormagen Rund um das Oster-Wochenende werden sich viele bekannte Künstler und Bands auf dem Schützenplatz einfinden, darunter „Paveier“, „Bläck Fööss“ und „Cat Ballou“.

Mit Beginn des Vorverkaufs unter www.drive-in-dormagen.de hat sich das Programm für das Drive-in-Dormagen 2021 komplettiert. Zugestoßen ist die beliebte kölsche Band „Paveier“, die schon letztes Jahr ein ausverkauftes Drive-in-Konzert in Dormagen gegeben hat. Außerdem kommt zu ihrem 50. Geburtstag die Maus nach Dormagen und spielt ein Mitsing-Konzert. Gemeinsam mit dem Moderator André Gatzke und einem Quartett des WDR-Rundfunkchors gibt sie die erste Live-Show in ihrem Jubiläumsjahr mitten auf dem Schützenplatz.

Das finale Programm lautet wie folgt: Am 26. März um 20 Uhr wird die Kölner Band „Cat Ballou“ auf der Bühne stehen und den Auftakt machen, am 27. März um 12 Uhr findet das „Sing mal mit der Maus“-Event für Familien und Kinder statt. Am 27. März um 20 Uhr werden die „Paveier“ die Bühne rocken.

Am darauffolgenden Oster-Wochenende beginnt es am 1. April um 20 Uhr mit Rapper Mo Torres, am 3. April um 20 Uhr ist DJ David Puentez & Brandon in Dormagen zu Gast. Einen Tag später wird Volker Rosin um 12 Uhr seine beliebten Kinderlieder zum Besten geben. Am Abend um 20 Uhr wollen die „Bläck Fööss“ für Stimmung sorgen.