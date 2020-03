Dormagener Radmobilität : Mehr Radwege als noch vor 20 Jahren

Auch Markierungen für Radfahrer auf der Straße wie hier auf der Bahnhofstraße/Ecke Ostpreußenallee bringen nicht viel, wenn Autofahrer nicht nur sehr weit rechts, sondern auch auf dem breiten Haltestreifen für Radfahrer steht. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen In Dormagen wurde seit dem Jahr 2000 ein neues Radwegenetz entwickelt: Bis zu 30 Kilometer neue Strecken.

In den vergangenen Jahren hat sich in Dormagen viel Positives für Fahrradfahrer getan. Davon ist Peter Tümmers, seit mehr als einem Vierteljahrhundert der städtische Fahrradbeauftragter, überzeugt: „Wir konnten unser Radwegenetz großflächig ausbauen, das haben wir auch in unserem Fahrradstadtplan dokumentiert, den man im Rathaus bekommen kann. Wir haben 25 bis 30 Kilometer mehr Radwege als vor 20 Jahren“, erklärte er im Herbst 2019 im Interview mit unserer Redaktion. Seit mehr als 20 Jahren ist Dormagen nun fahrradfreundliche Stadt und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte.

Dass Radfahren und Gesundheitsthemen im Trend sind, liegt auch an der Klimadiskussion, so Tümmers. „Zudem spricht es sich herum, dass die Infrastruktur in Dormagen gut ist und sie hier gut und sicher fahren können.“ Da spiele sicher auch die Aktion „Stadtradeln“ eine Rolle, an der sich Dormagen 2019 zum fünften Mal beteiligt hat: Mit 289.000 gefahrenen Kilometern in den drei Wochen der Radel-Aktion war Dormagen eine der erfolgreichsten ähnlich großen Städte in Deutschland. Wenn dann so viele Dormagener mit dem Rad fahren, erhält Tümmers vermehrt Hinweise auf störende oder gefährliche Ecken für Fahrradfahrer, zum Beispiel in den Radweg ragende Hecken oder mangelnde Markierung oder Beschilderung.

Denn trotz aller Fahrradfreundlichkeit in Dormagen gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für Radfahrer, für die sich auch der ADFC Dormagen um Wilfried Nöller einsetzt. So konnte im vorigen Jahr die „Unfallkreuzung“ L 280/L 380 auch für Radfahrer entschärft werden, indem Straßen.NRW beim Umbau alle Wege neu asphaltiert und die Ampelschaltung auch für Radler optimiert hat. Moderne Ampelschaltungssysteme sind ein Wunsch des Fahrradbeauftragten, aber auf den außerörtlichen Straßen stehen teils alte Ampelanlagen mit ungeliebten „Bettelschaltungen“. „Es ist kompliziert, das zu verändern, weil man an solchen Knotenpunkten oft die gesamte Ampelschaltung neu schreiben müsste“, erklärt Tümmers. 2019 wurde aber ein Grundsatzbeschluss im Planungsausschuss gefasst, dass diese Kreuzungen fahrradfreundlich geschaltet werden sollen und eine Prioritätenliste erstellt.

Fahrradfreundlicher werden soll die Kreuzung Matthias-Giesen-Straße/K 18 Europastraße durch neue Technik. Zudem wird die Stürzelberger Straße, die Verbindung zwischen Zons und Stürzelberg, bald mit neuem Radweg fertiggestellt. „Das ist ein gewaltiger Fortschritt, wenn es da einen drei Meter breiten, asphaltierten Radweg gibt“, so Tümmers. Mit verbesserter Infrastruktur steigen auch mehr Leute aufs Rad um. „Die Leute registrieren immer mehr die Vorteile des Radfahrens: Es ist gesund, macht Spaß und ist gut für die Umwelt“, hat Tümmers festgestellt. Ebenfalls positiv sieht der Fahrradbeauftragte die 2014 am Dormagener Bahnhof eröffnete Radstation in Trägerschaft der Caritas. „Das war eine ganz wichtige Sache, durch die wir den Radverkehr mit dem ÖPNV verknüpft haben“, betont Tümmers. Für 70 Euro im Jahr kann dort ein sicherer Parkplatz für das Pedelec oder Rad gemietet werden, mit einer Werkstatt, die zuverlässig und günstig Reparaturen ausführt. Zudem können dort E-Bikes geliehen werden. Trotz Corona-Pandemie hat die Radstation vorerst montags bis freitags von 6.30 bis 18 Uhr geöffnet.