Dormagener Projekte : Bürgerstiftung startet Verkauf ihres Adventskalenders

Dormagen Der Adventskalender gehört zu den erfolgreichsten Aktionen der Bürgerstiftung Dormagen: Die Käufer unterstützen die Projekte der Stiftung und können selbst einen attraktiven Preis gewinnen.

In den vergangenen Jahren wurde der Adventskalender der Bürgerstiftung Dormagen immer beliebter. Die Kombination aus Aussicht auf Preise und die Gewissheit, mit dem Kauf des Kalenders Dormagener Projekte zu unterstützen, kommt gut an. Ab dem 30. Oktober ist der Adventskalender jetzt wieder an den bekannten Verkaufsstellen wie in den Vorjahren zum Preis von fünf Euro erhältlich.