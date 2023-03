Wie hoch sie ausfällt? Politik stimmt für Erhöhung der Kita-Zuschüsse in Dormagen

Die Stadt schätzt diese Erhöhung zunächst auf drei Prozent. Für das Haushaltsjahr 2023 würde dies Mehrkosten von ca. 33.000 Euro bedeuten, insgesamt sei über die vier Jahre der Finanzplanungen mit einem Mehraufwand in Höhe von ca. 415.000 Euro (217.000 für OGS, 153.000 für Jugendeinrichtungen) zu rechnen, um diese zu refinanzieren schlägt die Verwaltung dem Schulausschuss eine einmalige Erhöhung der Grundsteuer im Haushaltsjahr 2013 um vier Hebesatzpunkte (auf 599 Punkte) vor. Durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um vier Punkte könne mit einem zusätzlichen Ertrag von ca. 380.000 Euro gerechnet werden. „Aufgrund der angespannten Haushaltssituation ist aus Sicht der Verwaltung eine Kompensation des höheren Aufwands durch zusätzliche Erträge erforderlich. Die Grundsteuer B ist als stabile Einnahmequelle verlässlich kalkulierbar. Eine einmalige Erhöhung der Steuer um vier Punkte deckt die Aufwandssteigerung für die nächsten vier Jahre in großen Teilen ab“, heißt es in der Unterlage der Verwaltung – die Schulpolitiker lehnen die Erhöhung der Grundsteuer jedoch strikt ab.