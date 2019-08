Wochenmarkt in Dormagen : Darum haben Landwirte mehr als 3000 Melonen verschenkt

Foto: Carina Wernig 8 Bilder Als die Landwirte 3000 Melonen in Dormagen verteilten.

Dormagen Landwirt Simon Klein brachte 3070 vom Lebensmittelhändler abgelehnte Wassermelonen zum Wochenmarkt, wo sie den Passanten geschenkt wurden – gern gegen Spenden für die Bürgerstiftung und die Tafel Dormagen.

Von Carina Wernig

Melonen zu verschenken! Das ist der am meisten gehörte Ausruf am Freitagmorgen auf dem Dormagener Wochenmarkt vor dem Historischen Rathaus, gefolgt von der Frage: „Möchten Sie eine Melone geschenkt haben?“ und dem positiven Urteil „Was für eine tolle Aktion“. Fleißig verteilen Mitglieder der Bürgerstiftung Dormagen und der Dormagener Tafel die leckeren Früchte, die die Landwirte Simon und Jürgen Klein vom Goldberger Hof kostenlos zur Verfügung gestellt hatten. Der Bitte um eine Spende für die Tafel und die Bürgerstiftung kommen viele Beschenkte gern nach, so dass sich das rote Sparschwein und die Spendendose gut füllen.

Schon um kurz vor 8 Uhr kommen die ersten Interessenten, um sich eine Melone zu sichern. Sah es zunächst so aus, als ob die Berge mit den grün-gelben Früchten nicht schrumpfen würden, ändert sich das am Vormittag schnell: „Kurz nach 11 Uhr hatten wir alles verschenkt“, bestätigt Martin Voigt, der Vorsitzende der Bürgerstiftung. Insgesamt 3070 Melonen – mit einem Gewicht von sechs Tonnen – fanden neue Besitzer. Ein Grund für den „Melonen-Deal“: Ein Lebensmittelkonzern, der die Melonen bestellt hatte, lehnte sie ab, weil die Schale laut Simon Klein zu fünf Prozent von der Norm abwich. „Dabei sind die saftigen Melonen einwandfrei und schmecken gut“, erklärt Klein. Er freut sich sehr darüber, dass so viele Beschenkte an Tafel und Bürgerstiftung spendeten: „Das ist toll, wie die Leute diese Aktion und damit die soziale Arbeit in Dormagen unterstützen“, sagt der junge Landwirt, der die Wassermelonen in großen Kisten mit dem Traktor auf die Einkaufsmeile gebracht hatte. Auch Händler des Wochenmarktes holen sich „ihre“ Melonen ab.

Info Bohnen, Kartoffeln und Mais zum Selbsternten Ort Selbsterntefeld und Feldverkauf hinter dem Goldberger Hof in Nievenheim. Zeiten Freitag 15 bis 18 Uhr, Sams- und Sonntag 10 bis 16 Uhr Gemüse Bohnen 1 Euro pro Kilo, Kartoffeln 0,6 Euro pro Kilo oder 1,5 Euro den Quadratmeter, Mais 10 Cent pro Kolben, dazu Kürbisse, Melonen und Süßkartoffeln.

Dass ein Lebensmittler einwandfreie regionale Früchte ablehnt, weil sie etwas zu hell oder farblich nicht optimal sind, hält Martin Voigt „für nicht richtig nachvollziehbar“. Daher freut sich der Bürgerstiftungs-Vorsitzende, dass die verschmähte Ernte nicht vernichtet, sondern so vielen Dormagenern direkt – und über die Spenden für soziale Arbeit und Projekte auch indirekt – zugute kommt. Auch die Dormagener Tafel, die Lebensmittel an Bedürftige ausgibt, profitiert schon von den Wassermelonen, wie die Vorsitzende Claudia Manousek erklärt: „Wir haben schon Melonen erhalten und freuen uns, heute hier mitzuverteilen.“ Um die Passanten und Kunden des Wochenmarktes von der Schmackhaftigkeit zu überzeugen, hat Manousek einen Teller und ein großes Messer mitgebracht und schneidet mehrfach die Melonen in handliche Probierstücke auf. Auch über die Möglichkeit, Gemüse für einen geringen Preis selbst zu ernten, informiert sie gern.

Denn seit Mitte Juli bietet Simon Klein freitags, samstags und sonntags zwischen Horrem und Nievenheim in der Nähe des Kohnackers frisch geerntetes Gemüse wie Kartoffeln, Bohnen, Kürbisse, Mais und Melonen – aber auch zum Selbsternten an. „Das wollen wir uns mal anschauen“, sagt ein junger Vater, dessen Sohn Lennard gleich eine zweite Wassermelone für seine kleine Schwester mit aussuchte. „Ich nehme drei Melonen mit, zwei für meine Familie und eine für meine kranke Nachbarin“, meint eine Rheinfelderin, die sich auch für das Selberernten von feldfrischem Gemüse neben dem Goldberger Hof interessiert.

Agnes Meuther, stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung, half mit, die Melonen kostenlos unters Volk zu bringen. Die Aktion der Landwirte Jürgen und Simon Klein kam gut an bei den Dormagenern. Fotos (4): C. Wernig. Foto: Carina Wernig

Martin Voigt, Claudia Manousek, Gabi Böse, Simon Klein, Erik Lierenfeld (v.l.). Foto: Carina Wernig

Martin Voigt in leerer Kiste: Kurz nach 11 Uhr war alles verteilt. Foto: Erik Lierenfeld

Tafel-Chefin Claudia Manousek verteilte Melonen, ließ die Dormagener probieren, erläuterte den Hintergrund der Aktion und freute sich über Spenden. Foto: Carina Wernig

Saftig und süß: Die Melonen vom Goldberger Hof schmecken gut. Foto: Carina Wernig