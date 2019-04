Dormagener Kantorei : Erste Chor-Herausforderung gemeistert

Knechtsteden Mit seinem ersten großen Konzert mit der Dormagener Kantorei in der Basilika Knechtsteden zeigte Kantor Georg Wendt seine Vorliebe für Experimentelles: Verschiedene Musik-Genres trafen spannend aufeinander.

Konzerte Bei der „Reihe 8“-Konzerte wird jeweils am 8. eines Monats in der Christuskirche Musik dargebracht.

Chor Die Dormagener Kantorei probt immer mittwochs ab 19.45 Uhr in der Christuskirche an der Ostpreußenallee 5.

Nicht weniger als beherztes Engagement und aktives Mitmachen erwartete der neue Kantor also von den Kirchenbesuchern beim ersten Karfreitagskonzert unter seiner Regie in Dormagen. Die musikalische Unterstützung evangelischer Gottesdienste in der Christuskirche gehört zu Wendts laufenden Aufgaben. Begeistert äußert er sich über die 2015 eingeweihte Kampherm-Orgel: „Sie verfügt über eine Menge Register in allen Tonlagen und hält trotz einer gewissen räumlichen Enge den hohen Standard.“