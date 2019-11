KJT St. Katharina in Hackenbroich : Neue Schwerpunkte für Kinder- und Jugendtreff

Hackenbroich Interkulturelle Angebote, Unterstützungsangebote und weitere Kooperationen mit Hackenbroicher Vereinen gehören dazu.

„Ich freue mich sehr darüber, dass der KJT nun mehr in den Stadtteil hinein wirken will“, sagte Jo Deußen, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, der am Dientag, 12. November, ab 17.30 Uhr im Ratssaal tagt. Dann geht es unter anderem auch um das angepasste und mit den Jugendhilfe-Experten erarbeitete KJT-Konzept. Die Vorlage sieht vor, dass die Verwaltung mit dem Träger zeitnah einen Anschlussvertrag für die Laufzeit 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022 schließen soll, in dem die neuen Schwerpunkte sowie die Höhe des städtischen Zuschusses in Höhe von 162.500 Euro pro Jahr vereinbart werden. Damit hätte die Pfarre St. Michael für drei Jahre Sicherheit für drei Sozialarbeiterstellen.