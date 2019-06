Dormagener Jugendchor : Konzerte mit „VoiceOver“ am Wochenende in der Kulle

Bald in Dormagen: RoxorLoops und Jasmin Rose. Foto: VoiceOver

Dormagen Ein Cross-Over-Programm aus Rock/Pop/Jazz mit dem Jugendchor „VoiceOver“ des Chorhauses St. Michael Dormagen erwartet die Besucher von drei Sommerkonzerten am Wochenende in der Kulle an der Langemarkstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Unter dem Titel „Mixtape“ treten die jungen VoiceOver-Sängerinnen und -Sänger auch mit dem Beatboxer RoxorLoops und dessen Partnerin Jasmin Rose Patel auf. Der Belgische Beatbox-Meister und Vize-Beatbox-Weltmeister ist mit seiner Partnerin in einem Video auf der VoiceOver-Facebook-Seite zu sehen.

Während der Sonntagstermin bereits ausverkauft ist, gibt es für Samstag, 29. Juni, um 16 und um 19.30 Uhr noch Karten für die Kulle. Sie gibt es in der City-Buchhandlung in Dormagen, per E-Mail an karten@chorhaus-dormagen.de oder bei www.eventbrite.de. Die Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 6 Euro.