Füchse in Dormagen : Hundebesitzer fürchten sich vor Fuchsräude

Dormagen Bei etlichen Hundebesitzern geht die Furcht vor Fuchsräude um. Vor allem das Gebiet rund um die Kleingartenanlage in Horrem soll betroffen sein, eine Hundebesitzern spricht auf Facebook von einem „riesigen Fuchsräudegebiet’“.

Dies habe ihr ein Jäger berichtet, den sie dort beim Gassigehen getroffen hat. Angeblich soll es sich dort um das zurzeit am stärksten betroffene Gebiet in Nordrhein-Westfalen handeln. In der Tat ist die Population an Füchsen im Rhein-Kreis Neuss ausgesprochen groß. Das sagt Peter Kallen, Vorsitzender der Kreisjägerschaft. „Füchse sind überall“, sagt er, „gerade auch in Großstädten.“

Dabei ist die Ansteckungsgefahr für Hunde nicht so groß, wie allgemein angenommen, sagt Frank Schäfer, Amtstierarzt des Rhein-Kreises Neuss. Dennoch: Die Sorge ist groß. Im vergangenen Jahr soll es einen Fall von Fuchsräude gegeben habe, berichtet eine Frau in einer Dormagener Facebook-Gruppe, der Fall soll sich in Nievenheim ereignet haben. Offenbar müssen sich die Menschen an eine hohe Zahl von Füchsen und die Nähe zu ihnen gewöhnen. Kallen sagt: „Es ist ganz typisch für Füchse, denn sie sind ,Kulturfolger’. Sie folgen den Menschen, weil sie wissen, dass es in ihrer Nähe Essen gibt.“ Er selbst habe vor kurzem abends einen Fuchs auf der Erftstraße in Neuss mitten in der City gesehen. Damit die Population nicht zu groß wird, werden Füchse „streng bejagt“, so Kallen. Stefan Lenz, Leiter des Hegering Dormagen, betätigt die Fuchsräude in Dormagen, „das wissen wir von eingeschickten und untersuchten Füchsen.“ Räumlich gesehen geht es dabei meist um die Zonser Heide und den Kleingartenbereich Horrem.