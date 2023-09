Handballer Barthel erlebt Erdbeben in Marokko Stadt zeigt Solidarität mit Opfern in Marokko

In Gedenken an die Opfer des schweren Erdbebens mit rund 2500 Toten in Marokko ruft Bürgermeister Erik Lierenfeld für Dienstag, 12 Uhr, zu einer Schweigeminute auf. „Das schreckliche Erdbeben in Marokko hat mich sehr betroffen gemacht. Wir wollen gemeinsam der Verstorbenen gedenken und zugleich ein Zeichen der Solidarität mit den Überlebenden setzen“, sagt Lierenfeld. Jene, die die Schweigeminute zusammen mit anderen Menschen begehen möchten, sind herzlich auf den Platz vor dem Historischen Rathaus eingeladen. Die Fahnen am Historischen sowie Technischen Rathaus werden am Dienstag auf Halbmast wehen.