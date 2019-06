Dormagener Hallenbad : Stadtbad „Sammys“ nach Einbruch geschlossen

Mit einem Zettel an der Tür werden die Badegäste über die vorübergehende Schließung des „Sammys“ informiert. Foto: Carina Wernig

Dormagen Am Freitag und am Wochenende bleibt das Dormagener Hallenbad auf jeden Fall geschlossen.

Das Stadtbad „Sammys“ bleibt nach einem Einbruch in der Nacht auf Freitag mindestens über das Wochenende geschlossen. Wie die Stadt Dormagen mitteilt, haben die Täter Türen aufgebrochen und Einrichtungsgegenstände beschädigt, so dass jetzt zunächst Reparaturarbeiten erforderlich sind, bevor der Badebetrieb wiederaufgenommen werden kann. Auf einem Aushang werden die Besucher informiert: „Liebe Badegäste, wegen eines Einbruchs-Schaden bleibt das Stadtbad bis auf weiteres geschlossen!“

Wie die Polizei mitteilt, informierten Passanten sie gegen 4 Uhr über einen Fund im Park an der Beethovenstraße. Dort fanden die Beamten einen aufgebrochenen Wandtresor vor. Teile des zurückgelassenen Inhalts deuten auf das Hallenbad hin, wo die Polizisten aufgehebelte Türen feststellten. Am Tresor sowie am Tatort sicherte die Polizei Spuren, die ausgewertet werden. Die Tatzeit lag nach derzeitigen Erkenntnissen um 4 Uhr noch nicht lange zurück.