Dormagener Gespräch : „Wir kommen an Wasserstoff nicht vorbei“

Knechtsteden In der Reihe „Dormagener Gespräch“ der Konrad-Adenauer-Stiftung ging es in Knechtsteden um die Bedeutung dieser Zukunftstechnologie - auch für den Standort Dormagen.

Dieter Ostermann ergänzte in seinem Vortrag: „Wenn wir die Industrie mit ihrem großen Energiebedarf bei uns im Rhein-Kreis Neuss ohne Treibhausgasausstoß ausrichten wollen, kommen wir an Wasserstoff nicht vorbei. So lässt sich etwa die Aluminiumschmelze nicht durch Strom betreiben. Wir benötigen dafür Wasserstoff, der mithilfe von erneuerbarem Strom und Elektrolyse vor Ort erzeugt wird.“ Der von ihm mitbegründete Wasserstoff Hub RKN/Rheinland bindet als Netzwerk Beteiligte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ein und schiebt gezielt Vorhaben in unserer Region an. „Wasserstoff und der Rhein-Kreis Neuss“, so Ostermann, „das passt meiner Meinung nach hervorragend zusammen. Die vorhandenen Gasleitungen und Stromnetze sowie der hervorragende Anlagenbau hier in der Region bieten bestmögliche Voraussetzungen für die Wasserstoffwirtschaft.“