Schneiderei in Dormagen : Feuerwehrverband unterstützt Ehrenabteilungen

Dormagen/Rhein-Kreis Neuss Als Zeichen der Anerkennung ihres langjährigen Dienstes hat der Kreisverband der Feuerwehren Masken für Mitglieder der Ehrenabteilungen nähen lassen – und zwar in Dormagen.

Diese wurden, wie der Verband mitteilt, bei der Dormagener Schneiderei „Mode nach Maß“ von Isabell Herzogenrath in Auftrag gegeben — natürlich in Rot – und an die Leiter der Feuerwehren versendet, die sie dann der jeweiligen Ehrenabteilung überreichten. „Durch diese Maßnahme unterstützen wir unsere Angehörigen der Ehrenabteilungen bei der Umsetzung der Tragepflicht“, sagt Werner Rieck, Geschäftsführer des Verbands der Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss. Gleichzeitig stärke man in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit ein heimisches Unternehmen.