Bürgerpreis Rhein-Kreis Neuss : „Alltagsheld“ Eduard Breimann ist ein echter Tausendsassa

Eduard Breimann (Mitte) wird von Agnes Meuther und Peter Olaf Hoffmann als „Alltagsheld“ ausgezeichnet. Foto: Breimann

Dormagen Der Dormagener ist ein Ehrenamtler, wie er im Buche steht. Er setzt sich vielfältig für andere ein, denkt aber trotz seiner inzwischen 80 Jahre noch nichts an Aufhören.

Von Anna Samusch

Ein Alltagsheld – jemand der sich im außergewöhnlichen Maße für seine Mitmenschen und Gemeinde ehrenamtlich engagiert. Und zwar so, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Genau so ein Alltagsheld ist Eduard Breimann. Ihm wurde dafür der „Gut engagiert“-Bürgerpreis Rhein-Kreis Neuss in der Kategorie „Alltagsheld“ von der Bürgerstiftung Dormagen und der Sparkasse Neuss verliehen.

25 Gäste waren der Einladung in das Hotel Höttche zur Ehrung von Eduard Breimann gefolgt, darunter seine Familie und sein Stammtisch „Dormagener Freunde“. Auch der zweite stellvertretende Bürgermeister René Schneider war anwesend und hielt als Vertreter der Stadt eine bewegende Rede. „Herr Breimann ist ein Ehrenamtler im wahrsten Sinne des Wortes. Er tut etwas, womit man wenig bis gar nichts verdient, und doch leistet er etwas, das sich auszahlt“, sagte Schneider. Der ehemalige Bürgermeister Peter Olaf Hoffmann und Agnes Meuther von der Bürgerstiftung Dormagen überreichten den Preis.

Eduard Breimann engagiert sich vielseitig. Als Autor und Historiker veröffentlicht er Werke mit Heimatbezug, unter anderem ein Buch über die Deichgeschichte in Dormagen. Von 2010 bis 2015 war Eduard Breimann Deichgräf und setzte sich beherzt für die Sanierung der Deichanlagen ein. Zudem engagierte er sich als Kommunalpolitiker und ist mittlerweile seit 40 Jahren Mitglied in der CDU. Eduard Breimann hilft überall dort mit, wo er kann, ob es darum geht Künstler in Dormagen bei ihren Ausstellungen zu unterstützen oder Vorträge an Schulen zu halten. In Rheinfeld gründete er den Heimatverein, aus dessen Heimatforschung die Publikation mehrerer Bücher folgte. Eduard Breimann zahlte damals die Kosten für die Erstellung der Bücher selber und das, obwohl der Verkaufserlös dem gemeinnützigen Heimatverein zugutekam.