Jubiläum : Der Chor „Rejoice“ begeistert mit zwei Geburtstagskonzerten

Dormagen Schon beim Michaelismarkt hatten die knapp 50 Sängerinnen und Sänger des Chors „Rejoice!“ unter der Leitung von Brigitte Vedder einen schwungvollen Auftritt vor dem Historischen Rathaus hingelegt, der die Zuschauer begeisterte.

Rock, Pop, Musical und Filmmusik – aus diesen Genres stammten die Lieder, die das Geburtstagsfest zu einem „tollen Ereignis“ machten, wie auch der Schirmherr, Bürgermeister Erik Lierenfeld, beim zweiten Konzert erklärte: „Wie schön, dass die Stadt Dormagen und der Chor ,Rejoice!’ beide in diesem Jahr ihr Jubiläum zusammen feiern können!“ In seinem Grußwort bedankte er sich für die Leistung des Chors, der mit seinen Auftritten die Dormagener Kulturlandschaft bereichert. Selbst stand Lierenfeld dann erneut am Mikro, als ihn die Trompeter Marc Weeling und Markus Andreer von „De Dömetje Trööts“ noch mal zum Lied „Du bes die Stadt“ auf die Bühne holten. „Ein wirklich toller Geburtstag, schön, den Chor so zu erleben“, sagte Lierenfeld. Mit tollen Tanzdarbietungen unterstützte ein Tanzpaar von den „Swinging Sisters“ aus Köln die Sängerinnen und Sänger in der BvA-Aula.

Entstanden war „Rejoice!“ 1969 als „Folkgruppe Nievenheim“, aus den „Jansen Swingers“ wurde vor 18 Jahren dann „Rejoice!“ – was so viel wie „jubeln, sich erfreuen“ heißt. Und so buchstabierte der Chor die Aussage „Rejoice singt“ mit den Liedern „Rock for fun“, „Eternal flame“, „Joyful, joyful“, „One moment in time“, „I do it for you“, „California dreaming“, „Elijah rock“ sowie „Sweet dreams“, „Ihr von morgen“, „Non, je ne regrette rien“, „Greensleaves“ und „Thank you for the music“.