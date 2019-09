Europaweites Projekt : BvA-Schüler begeistern sich für Europa

Info

Dauer 01. September 2017 bis 31. August 2019

Teilnehmende Schüler sechste bis zwölfte Klasse

Partnerschulen Collège Gabriel Havez in Creil (nahe Paris), IES Mariano José de Larra in Madrid, Instituto Comprensivo Statale Paolo Vasta in Sizilien

Module traditionelle Lieder, Legenden und Sagen, Spiele, Feste; landestypisches Kochen; Filmproduktion; Schreiben einer Kurzgeschichte